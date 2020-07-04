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سعر الذهب في تركيا اليوم السبت 4-7-2020

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 13:43 - 04 يوليو 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
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يعتبر سعر الذهب في تركيا اليوم السبت 4-7-2020 من أهم الأسعار التي يبحث عنها الأتراك لا سيما المستثمرين والمقبلين على الزواج.

ويحظى سعر الذهب في تركيا اليوم السبت باهتمام فئة كبيرة من الاتراك وغير الاتراك كونه أساس العلاقة الزوجة.

ويعبر اهداء الذهب للمخطوبين عن مدى الحب الذي يكتنفه الأزواج في قلوبهم ويوثق العلاقة بين الأزواج.

وفي هذه المقالة سنوضح لكم سعر الذهب في تركيا اليوم على النحو التالي.

 

سعر الذهب في تركيا اليوم السبت 4-7-2020

وحدة الذهب    السعر الحالي   السعر السابق   نسبة التغير

أوقية الذهب    12,183.74   12,167.59   0.13 %

جرام الذهب عيار 24   391.76       391.24

جرام الذهب عيار 22   359.08       358.61

جرام الذهب عيار 21   342.72       342.27

جرام الذهب عيار 18   293.73       293.34

جرام الذهب عيار 14   228.59       228.29

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