يعتبر سعر الذهب في تركيا اليوم السبت 4-7-2020 من أهم الأسعار التي يبحث عنها الأتراك لا سيما المستثمرين والمقبلين على الزواج.

ويحظى سعر الذهب في تركيا اليوم السبت باهتمام فئة كبيرة من الاتراك وغير الاتراك كونه أساس العلاقة الزوجة.

ويعبر اهداء الذهب للمخطوبين عن مدى الحب الذي يكتنفه الأزواج في قلوبهم ويوثق العلاقة بين الأزواج.

وفي هذه المقالة سنوضح لكم سعر الذهب في تركيا اليوم على النحو التالي.

سعر الذهب في تركيا اليوم السبت 4-7-2020

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير

أوقية الذهب 12,183.74 12,167.59 0.13 %

جرام الذهب عيار 24 391.76 391.24

جرام الذهب عيار 22 359.08 358.61

جرام الذهب عيار 21 342.72 342.27

جرام الذهب عيار 18 293.73 293.34

جرام الذهب عيار 14 228.59 228.29