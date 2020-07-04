النسخة الجديدة لـ"كورونا" معدية أكثر من السابقة

أظهرت دراسة نشرتها مجلة «سيل» أن النسخة الحالية من فيروس «كورونا» المستجد، تصيب خلايا أكثر من تلك التي كانت منتشرة في البداية في الصين، ما جعلها أكثر تسبباً للعدوى بين البشر.

قال أنطوني فاوتشي مدير معهد الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لمجلة «جاما»: «لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الشخص يتحمل هذه النسخة بشكل أفضل أم لا؛ لكن يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر، وقد تكون عدواه أقوى، إلا أننا لا نزال في طور تأكيد ذلك. وثمة علماء كبار في جينيات الفيروس يعملون على ذلك»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

أصبحت النسخة الجديدة للفيروس الذي يتحول مثل كل الفيروسات الأخرى، وبعد خروجها من الصين ووصولها إلى أوروبا مسيطرة. وانتقلت هذه النسخة الأوروبية لاحقاً إلى الولايات المتحدة. ويتقفى باحثون عبر العالم التحولات الجينية للفيروس، ويفككون مجين تلك التي يجدونها، ويتشاركونها في قاعدة بيانات دولية، باتت تضم أكثر من 30 ألف مجين حتى الآن.

وأجرى الدراسة الجديدة باحثون من جامعتي «شيفيلد» و«ديوك» والمختبر الوطني في لوس ألاموس. وتبين لهم أن النسخة المتحولة التي سميت «دي 614 جي» باتت مهيمنة، وعبروا عن قلقهم من أن التحول يجعل الفيروس «أكثر قابلية للانتقال». وقد عرضوا نتائج أعمالهم عبر الإنترنت على موقع مخصص للأبحاث والدراسات العلمية، قبل نشرها رسمياً.

إلا أن هذه النتيجة تعرضت للانتقاد؛ لأن الفريق لم يثبت أن التحول بحد ذاته هو سبب هيمنة هذه النسخة من الفيروس، وربما استفاد من عوامل أخرى أو بالصدفة؛ ما دفع العلماء إلى إجراء تجارب إضافية بطلب من ناشري مجلة «سيل».