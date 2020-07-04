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القيادي خضر عدنان يبرق بالتحية للجزائر وشهدائها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:51 - 04 يوليو 2020
خضر عدنان خضر عدنان
تقارير
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وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، اليوم السبت 4/7/2020 التحية للجزائر وشعبها المجاهد، مذكرًا بشهداء الجزائر الذين قضوا في ساحات القتال، قبل عشرات العقود.

وقال عدنان في تصريح صحفي : "لأنهم الشهداء وإن تباعدت عنا وعنهم الأزمان والأقطار، فهم سادتنا ومن الشرف التعرف عليهم وتطييب ناظرينا وألسنتنا بذكر أسمائهم، ما أكرمهم أولئك من يعودون بعد أكثر من قرن ونصف دونما اسم ولكن إن جهلهم البشر فرب البشر سبحانه عليم بهم ولا يضيع عنده مثقال ذرة من عمل".

وأكد عدنان أن ثورة الجزائر تمثل بشارة للشعب الفلسطيني الذي يعيش مرحلة تحرر وطني ويناضل من أجل الحرية والانعتاق من الاحتلال . 

وذكر عدنان ثلة من الشهداء الذين جلبت الجزائر رفاتهم وجماجمهم بعد عشرات السنوات من استشهادهم على أيدي الاستعمار الفرنسي ، وهم : عيسى الحمادي، الشريف بوبغله، بوزيان، سي موسى، الشريف بوقديده، مختار بن قويدر التيطراوي، سعيد مرابط، عمار بن سليمان، محمد بن الحاج، بلقاسم بن محمد الجنادي، علي خليفة بن محمد، قدور بن يطو، السعيد بن دلهيس، السعدي بن ساعد" إلى جانب جماجم وعظام أخرى لم تحدد هويات أصحابها.

وأعرب الشيخ عدنان عن أمله في تحرير فلسطين والمسجد الأقصى، وإخراج الشهداء من مقابر الأرقام، حيث تحتجزهم سلطات الاحتلال منذ فترات زمنية متفاوتة.

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