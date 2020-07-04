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الذهب في فلسطين اليوم السبت 4/7/2020

  • فلسطين اليوم - فلسطين
  • 09:32 - 04 يوليو 2020
الذهب والفضة الذهب والفضة
تقارير
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 4/7/2020 ، استقراراً بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 ، 196.50 شيقلاً .

وفيما يلي أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 4/7/2020 في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي والدينا الاردني.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الذهب في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وتعد أخبار أسعار الذهب اليوم في فلسطين هامة للمواطنين سواء المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وأسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين.

اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 4/7/2020: 

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