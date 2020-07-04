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يرفع الوفيات لـ16

الضفة : تسجيل حالة وفاة جديدة لمسنة من الخليل و324 إصابة الليلة وصباح اليوم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:12 - 04 يوليو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم السبت 4/7/2020، عن تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة من حلحول بمحافظة الخليل، 324 إصابة الليلة الماضية وصباح اليوم  ، حيث تم تسجيل 100 إصابة جديدة في مختلف المحافظات صباح اليوم، إضافة إلى 224 إصابة ظهرت نتائجها بعد الإعلان المسائي يوم أمس.

وقالت وزارة الصحة ان عدد الوفيات ارتفع الى 16 حالة بعد وفاة المسنة من حلحول، وارتفاع  الإجمالي الإصابات لـ 4013.

واوضحت وزارة الصحة ان عدد الحالات النشطة: 3360 ، وحالات التعافي 637

وبشأن توزيع الإصابات بعد الساعة 8:30 من مساء يوم أمس: فكانت على النحو التالي : محافظة القدس: مدينة القدس 60، الرام 1، العيزرية 5، أبو ديس 1

- محافظة الخليل: الخليل 98، حلحول 3، بيت أولا 1، يطا 6، بني نعيم 72، دورا 7، السموع 2، بيت أمر 9، ترقوميا 7، سعير 2، مخيم العروب 8، مخيم الفوار 1، الشيوخ 22، نوبا 1

- محافظة نابلس: مدينة نابلس 3، دير الحطب 7، قريوت 3، يتما 1

- محافظة طولكرم: شويكة 1

- محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 1، الدهيشة 3

 

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