الشخرة :حالتان خطيرتان من مصابي كورونا من بين الـ13 حالة المتواجدة في العناية

أعلن مدير الرعاية الصحية بوزارة الصحة الدكتور كمال الشخرة وجود 13 حالة في العناية المكثفة اثنتان منهما حالتهما خطيرة وتتلقيان التنفس الاصطناعي ، في حين ان عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا موجودين في منازلهم.

وقال الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، ان نسبة المصابين بفيروس كورونا في الموجة الثانية من انتشار المرض تبلغ ما بين 20-30 بالمئة، مبينا ان حصيلة الاصابات بالفيروس عالية نتيجة المخالطة العالية خلال الاسبوعين الاخيرين.

واضاف المتحدث باسم وزارة الصحة ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة واعلنها رئيس الوزراء من اغلاق لمدة خمسة ايام تنتهي صباح الاربعاء القادم ستساعد الطواقم الطبية على أخذ عينات أوسع وسيمكنها أيضا من الوصول الى كافة المخالطين للمصابين والمصابين ايضا إذ ان عددا منهم لم يلتزم بالحجر المنزلي.

واوضح الشخرة ان جزءً كبيراً من الاصابات التي سيتم الاعلان عنها اليوم هي نتيجة الفحوصات الكبيرة التي تم اخذها بالأمس من المواطنين في مختلف محافظات الضفة وخاصة نابلس وبيت لحم والخليل.

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، بأن الإغلاق الحالي والتزام المواطنين بشروط السلامة والوقاية، سيساهم في خفض عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف الشخرة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن طواقم الوزارة ستحصر وتسيطر على القسم الأكبر من مخالطي المصابين، مؤكدا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، وسننجح في الخروج من الجائحة بأقل الخسائر، إذا التزم المواطنون بإجراءات الوقاية والسلامة.

ولفت الشخرة الى أن هناك تطور بالتزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية متوقعا اذا ما بقي الوضع كما هو عليه الان من التزام ان يخف عدد المصابين بفيروس كورونا والخروج من الحالة الوبائية.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في القدس قال المتحدث باسم وزارة الصحة ان قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الدخول الى معظم القرى والبلدات لدارسة الوضع الوبائي فيها واخذ عينات، مطالبا كافة المقدسيين وكل من يشعر باي أعراض التوجه إلى اقرب مركز صحي سواء في رام الله او بيت لحم لأخذ فحص له.