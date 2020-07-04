الليرة التركية تسجل أدنى مستوى منذ مايو اليوم السبت 4/7/2020

شهدت اسعار الليرة التركية الليلة الماضية وصباح اليوم السبت 4/7/2020 تراجعاً حيث وصلت الى أدنى مستوياتها منذ منتصف مايو بعد أن أعلنت وكالة " فيتش"، أن تركيا لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية وأن دورة تيسيرها النقدي اقتربت من النهاية.

وأنهت العملة التركية عند 6.88 ليرة مقابل الدولار في التعاملات المسائية.

بيانات في وقت سابق من اليوم، أظهرت أن التضخم قفز بأكثر من المتوقع إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، ليزداد بعدا عن هدف البنك المركزي التركي ويدفع المحللين إلى التنبؤ بأن زيادات سعر الفائدة تلوح في الأفق.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، إن هناك "احتمالات خفض كبيرة" لتوقعاتها بأن ميزان مدفوعات تركيا سيستقر في النصف الثاني من العام.

وأضافت: "لا تزال الضغوط الخارجية نقطة الضعف الائتمانية الرئيسية لتركيا".