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محدث : سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 4/7/2020

  • فلسطين اليوم - سوريا
  • 09:32 - 04 يوليو 2020
الدولار مقابل الليرة السورية الدولار مقابل الليرة السورية
تقارير
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تواصل الليرة السورية اليوم السبت 4/7/2020 الانخفاض مقابل الدولار الامريكي بعد انخفاض دام لعدة أيام منذ بدء تطبيق قانون القيصر" قانون العقوبات الامريكية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الامريكي في السوق السوداء اليوم السبت 4/7/2020 ، 1250 ، بعد ان كان في السابق 704 ليرة .

السوريون يهتمون خلال هذه الايام لمتابعة سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق قانون قيصر الامريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري

المصرف المركزي السوري حدد في وقت سابق ، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، "سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة".

ويهتم السوريون خلال هذه الايام لمتابعة سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق قانون قيصر الامريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري

سعر صرف الدولار الامريكي يشهد ارتفاعاً مقابل الليرة السورية اليوم السبت 4/7/2020:

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