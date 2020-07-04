سد النهضة: السودان يعلن استئناف المفاوضات برعاية أفريقية

استؤنفت صباح اليوم السبت 4/7/2020، مفاوضات سد النهضة، بين السودان ومصر وإثيوبيا، تحت إشراف الوساطة الأفريقية، برئاسة جنوب أفريقيا.

وذكرت وزارة الري السودانية، أن رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، تلقى رسالة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أشار فيها إلى أن "الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الأفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الأفريقي واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين السودان ومصر وإثيوبيا".

وأعرب رامافوزا عن أمله، بحسب البيان في أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقىي، لحل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قرر متابعة تطورات أزمة سد النهضة بين دول مصر والسودان وإثيوبيا، تحت رئاسة ألمانيا خلال شهر تموز/يوليو الحالي.

وعقد المجلس مناقشات لأزمة سد النهضة منذ الاثنين الماضي بطلب من مصر والسودان، عقب تعثر مفاوضات سد النهضة مع أديس أبابا.

وجاءت جلسة مجلس الأمن بعد يومين من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان له، السبت الماضي، أن مصر وإثيوبيا والسودان اتفقت على توقيع اتفاقية حول سد النهضة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعلنت إثيوبيا، السبت، أنها تنوي بدء ملء سدها العملاق على نهر النيل في "الأسبوعين المقبلين"، متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الأفريقي.