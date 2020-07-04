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فقدان 13 شخص في فيضانات غزيرة اجتاحت اليابان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:21 - 04 يوليو 2020
فيضانات فيضانات
تقارير
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم السبت إن أمطارا غزيرة غير مسبوقة هطلت على جزيرة كيوشو، جنوبي اليابان حيث فقد ما لا يقل عن 13 شخصا.

جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الأرصاد الجوية من خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب "رويترز".

وبث التلفزيون مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسرا.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أرفع مستوى من التحذير من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي لم تشهدها المنطقة من قبل.

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