الطائرات الورقية من تسلية المصريين الى تهمة تهدد الامن القومي

شهدت الطائرات الورقية في مصر خلال اليومي الماضيين حالة من اللغط بين البرلمان المصري ودار الافتاء المصرية ، حيث تمكنت الطائرات الورقية من اختراق ساعات الحظر التي فرضتها جائحة كورونا، فمن فوق أسطح المنازل ، إلا أن الطائرات الورقية التي اخترقت الحظر، ومثلت وسيلة لتسلية المصريين، واجهت اتهامات في البرلمان بتهديد الأمن القومي المصري.

حذر خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، في طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، من مخاطر الطائرات الورقية على الأمن القومي، حيث «قد يتم تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير المنشآت المهمة والحيوية».

وأشار في طلبه إلى أن «لعبة الطائرات الورقية كانت تشكل في الماضي أحد أهم الألعاب وأحد مظاهر الاحتفالات عندما كنا صغارا، ولكن اليوم مع التطور التكنولوجي الهائل، أصبحت قبل أن تشكل خطورة على حياة الأطفال، خطورة على الأمن القومي، باستخدام وسائل التصوير الحديثة وصغيرة الحجم». وقال إن «اللعبة بات التنافس فيها على غير العادة، فكل شخص يعلو فوق بنايته ممسكا بطائرته الورقية ويبدأ في تحليقها بالهواء وبارتفاعات كبيرة، ليأتي شخص آخر، يقوم باصطياد تلك الطائرة، وهنا تكون الكارثة، نظرا لانشغال كل شخص بعدم إسقاط طائرته، دون الاهتمام بارتفاعات مكان سكنه».

ولفت إلى أن «هناك حوادث عدة وقعت جراء الطائرات الورقية، موضحًا أن «من بين الحوادث سقوطا من أعلى العقارات وأخرى من خلال الصعق الكهربائي».

وبين ان الطائرات الورقية أدت إلى وفاة 18 شخصا في دائرته المرج شرق القاهرة بينهم أطفال، بعدما سقطوا من أعلى البنايات أو صعقا بالكهرباء.

دار الإفتاء المصرية نشرت أمس الجمعة، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، توضيح بخصوص كثرة حالات الوفاة للأطفال والشباب بسبب الطائرات الورقية، حيث قالت دار الافتاء إن «اللعب مِن وسائل الترفيه والترويح عن النفس التي أباحها الإسلام لكونه من متطلبات الفطرة الإنسانية والنفس البشرية.

وتابعت: "اللعب مباحٌ وجائزٌ إذا كان فيه ما ينفع الناس في عقولهم واستعادة نشاطهم والتَّقوِّي على مواصلة حياتهم؛ وهو ممنوع إذا كان مضيعة للوقت وانشغل به الشخص عن مصالحه الدينية والدنيوية أو عاد على صاحبه بالضرر أو التأثير على جَسَده أو أخلاقه وعقله بشكل سَلْبيٍ؛ مما قد يُحَوِّل اللعب من مصدر للبهجة والسعادة إلى سببٍ مباشر لحصد الأرواح بطرق متعددة». وزادت: «انتبهوا أيها الأطفال والشباب وخذوا حذركم للحفاظ على حياتكم".