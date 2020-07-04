انخفاض الدولار مقابل الشيقل اليوم السبت 4/7/2020

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم السبت 4/7/2020 انخفاضاً طفيفاً ، ليواصل الانخفاض منذ عدة اسابيع بسبب عودة الموجه الثانية لفيروس كورونا وتأثيرها على اسعار النفط والعملات الاجنبية عالمياً .

ويحظى سعر الدولار اليوم السبت على متابعة عالية في كافة أنحاء العالم.

وفي هذه المقالة سننشر لكن أسعار الدولار الأمريكي والدينار الأردني والجنيه المصري واليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي.

شراء بيع

دولار/شيكل 3.4155 3.4804

دينار/شيكل 4.7803 4.9409

يورو/شيكل 3.806 3.9661

دولار/دينار 0.7050 0.7130

يورو/دولار 1.1114 1.1363