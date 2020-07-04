تمرين سهل وبسيط لتخليص العين من الإجهاد بسبب الكمبيوتر.. ستشعر بالفرق!

بات كثير من الناس لا يستغني عن هاتفه المحمول أو جهاز الكمبيوتر، إذ يقضي بعض الناس أكثر من 12 ساعة متواصلة بسبب العمل أو اللعب، وزادت جائحة فيروس كورونا المستجد قضاء ساعات أطول على الكمبيوتر والأجهزة اللوحية بسبب التعليم الإلكتروني، والترفيه بسب الحجر الاحترازي.

لذلك اقترح الخبراء، وفقا لما تم نشره في موقع "تايمز نيوز ناو"، بعض التمارين الرياضية التي يمكن أن تقلل من خطر ضعف العين، وتقلل من الإجهاد والتوتر.

وجاء التمرين على النحو التالي:

- يمكنك الجلوس أثناء التمرين، وأخذ استراحة جيدة من العمل.

- اجلس على ظهرك بشكل مستقيم.

- امسك أصبعك السبابة بأي يد أمام وجهك على مستوى العين على بعد بوصات من وجهك.

- اضغط على الإصبع.

- حرك إصبعك ببطء بعيدًا عن الوجه، ولكن استمر في الضغط.

- انظر بعيدًا للحظة.

- أعد ضغطك على الإصبع، وحركه مرة أخرى إلى الوضع الأولي ببطء.

- انظر مرة أخرى بعيدًا للحظة.

- كرر التمرين ثلاث مرات.