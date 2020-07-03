الخارجية: وفاة 4 فلسطينيين مغتربين بفيروس كورونا

توفي4 فلسطينيين جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بين الجالية الفلسطينية في السعودية، والعراق، والولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 165.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها أنها سجلت 49 إصابة جديدة بين جالياتنا في البرازيل والولايات المتحدة الأميركية والعراق، ما يرفع عدد الإصابات إلى 2755، فيما بلغ عدد المتعافين 1397.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالتي وفاة بالفيروس للمواطنين: ابتسام صابر سعيد دغمش (52 عاما)، ونعيم سلامه محمد مسلم (69 عاما) ليرتفع عدد الوفيات في المملكة الى 45.

وأكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، تسجيل وفاة جديد بالفيروس للمواطنة رائدة أبو راس (68 عاما) في ولاية الينيوي، ليترفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 64.