حصيلة فيروس كورونا: 11 مليون إصابة و520 ألف حالة وفاة

وصلت حصيلة فيروس كورونا (كوفيد_19) إلى حوالي 10 ملايين و892 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 520 ألفا، في حين تماثل للشفاء 5 ملايين و544 ألفا.

وعلى الرغم من مرور حوالي ستة أشهر من انتشار الفيروس في الصين ومن ثم إلى العالم، لايزال الفيروس ينتشر بشكل جنوني في الولايات المتحدة، وبينما شهدت جنوب أفريقيا قفزة هائلة في الإصابات، تجددت المخاوف في "إسرائيل"، وأغلقت السلطة الفلسطينية الضفة الغربية 5 أيام؛ في محاولة لاحتواء الفيروس.

وأظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 أمس الخميس، في أكبر زيادة يومية تعلن عنها أي دولة.

وقفزت بشدة الإصابات بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مما وضع معالجة الرئيس دونالد ترامب للأزمة تحت التدقيق، ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خطط إعادة فتح ولاياتهم بعد إجراءات عزل عام مشددة.

وتجاوزت إصابات أمس في الولايات المتحدة الرقم القياسي اليومي الذي أعلنته البرازيل في 19 يونيو/حزيران الماضي، والبالغ 54 ألفا و771.

وقبل حوالي أسبوعين، كانت الولايات المتحدة تسجل فقط نحو 22 ألف إصابة جديدة يوميا، وهو ما يعني تسارع انتشار الوباء بشكل خطير.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس، إذ سجلت مليونين و758 ألفا و740 إصابة، ونحو 129 ألف وفاة.