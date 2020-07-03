قوات الاحتلال تستهدف المصلين وسيارات الإسعاف شمال نابلس

أصيب ستة مواطنين مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة فوق أراض مهددة بالاستيلاء عليها في بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الذين خرجوا لحماية أراضيهم، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم، فيما استهدف الاحتلال أيضا إحدى مركبات الإسعاف أثناء تقديمها العلاج للمصابين.

وأفاد الهلال الأحمر في بيان له "بأن طواقمه نقلت إصابتين للمستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانياً".

وأضاف: أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه طواقمه أثناء قيامهم بإسعاف وإخلاء الإصابات، ما أدى لأضرار في مركبة إسعاف تابعة له.