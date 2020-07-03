جيش الاحتلال يكشف عن وحدة جديد تحمل اسم 9900.. ما هي مهمتها؟!

كَشَفَتْ قناة إسرائيلية اليوم الجمعة النقا عن تفاصيل وحدة عسكرية جديدة بجيش الاحتلال، ستعمل تحت اسم "9900" في هيئة الاستخبارات العامة، إذ أشارت إلى أن المهمة الرئيسية للوحدة هي القيام في مهام نوعية في جبهات مختلفة، عبر اعتماد الذكاء الإصطناعي.

وأوضحت قناة مكان أن الوحدة الاستخباراتية الجديدة ستكون مخصصة لتأدية مهام نوعية في جبهات مختلفة، معتمدة على تكنولوجيا الذكاء الصناعي، من أجل تحليل ودمج المعلومات خلال الحرب، وفق "مكان".

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن هذه الوحدة ستوفر للقوات المقاتلة صورة استخباراتية ومرئية لساحة القتال، تتلقاها عن طريق الحواسب، لافتة إلى أنها ستجمع معلوماتها من مصادر متنوعة، مثل الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار.

وأشارت القناة ان الوحدة بالإضافة إلى اعتمادها على أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي في تتبع بعض الأشخاص، ستعمل على رسم صورة شاملة وموحدة لبعض الشخصيات والأماكن، ومن ثم نقلها إلى القوات المقاتلة على الأرض.

وأكدت القناة أن تلك الوحدة ستتيح للوحدات المقاتلة إمكانية مواجهة التحديات في ساحة القتال الجديدة، وتخطيط المناورة البرية بواسطة جهاز يحاكي ساحة القتال.

ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن هذه الوحدة تأتي في إطار الخطة الخماسية الجديدة للجيش، وتقرر أن يترأس قائد هذه الوحدة هيئة قتالية خاصة، تجمع بين المستويين الاستخباراتي والقتالي.