"أنا مش كافر بس الجوع كافر".. انتحار شاب لبناني يفجر غضب اللبنانيين!

أقدم موطن لبناني اليوم الجمعة، على الانتحار وإنهاء حياته بسبب الفقر وترهل الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لانتحار الشاب اللبناني الذي ترك عبارة تداولها النشطاء وهي "أنا مش كافر.. بس الجوع كافر"، والتي كتبها على ورقة في شارع الحمرا، قبل أن يقدم على الانتحار.

وكتب المواطن اللبناني، الذي أقدم على الانتحار، كلماته الأخيرة على سجل عدلي، وهو ورقة رسمية تفيد بأنه غير محكوم عليه بأي جنحة أو جناية، وإلى جانب الورقة علم لبنان.

وبعد أن أنهى الرجل حياته بطلق ناري في الرأس، ترك لفترة جثة هامدة على الرصيف في العاصمة بيروت، في مشهد صدم الرأي العام اللبناني من شدة قساوته.

وهزت حادثة الانتحار الرأي العام اللبناني، وزادت من "وجع اللبنانيين وألمهم" وهم يواجهون أعنف ظروف معيشية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.

وبعيد حادثة الانتحار، تجمع محتجون في شارع الحمرا وأطلقوا صرخات ضد الطبقة السياسية، التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، بحسب وصفهم.

وبحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن 50 بالمئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، و30 بالمئة منهم تحت خط الفقر المدقع. وتشير التوقعات إلى أن أي تحديث للأرقام سيكشف مزيدا من الفقر والعوز في البلاد.