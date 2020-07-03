حماس تعلق على عودة رفات شهداء الجزائر من فرنسا بعد 170 عاماً

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الجمعة ان عودة رفات 24 من قادة الثورة الجزائرية العظيمة، مثال حي على أنَّ الشعوب لا تنسى رموزها وقيادتها التي قاومت الاستعمار، وأن الشهداء سيظلون مصدر فخر قومي على مدى الزمن.

وقال قاسم في بيان صحفي: الشهداء الذين حرموا أن يدفنوا في وطنهم شكلوا أيقونة لكل الشعوب الحرة، وأعطوا مثالاً صارخاً على عجز المستعمر وضعفه أمام إرادة الشعوب الحرة الثائرة.

وأضاف: تؤكد عودة الشهداء من قادة المقاومة الجزائرية بعد 170 عاماً على استشهادهم وسط احتفاء شعبي كبير؛ أن الشعوب لا تنسى رموزها وقيادتها التي قاومت الاستعمار، فهم يشكلون مصدر فخر قومي على مدى الزمن.

وتابع: سينتصر شعبنا الفلسطيني كما انتصرت ثورة الجزائر العظيمة، وسنطرد آخر استعمار في العالم المتمثل بدولة الاحتلال الصهيوني.