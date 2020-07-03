ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

الجزائر تستعيد رفات 24 من شهدائها المحتجزين في فرنسا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:12 - 03 يوليو 2020
رفات شهداء الجزائر رفات شهداء الجزائر
تقارير
جوال
مشاركة

استعادت السلطات الجزائرية أمس الخميس 24 رفات من أبطال المقاومة الشعبية من فرنسا، كانوا رهينة "متحف الإنسان" في باريس لمدة تزيد عن 170 عاما.

هذه الخطوة أعطت إحياء الذكرى الـ58 للاستقلال طعما خاصا، وشعورا أقرب للانتصار السياسي، بعد أن استطاعت الجزائر تفكيك إحدى الألغام، التي كانت لوقت قريب تشكل صداعا مزمنا في ملف الذاكرة المليء بالشواهد التاريخية عن جرائم "الاستعمار الفرنسي"، بحق الشعب الجزائري من 1932 إلى 1962.

وبينما يرى مؤرخون أن تسليم فرنسا "جماجم الشهداء" للجزائر قد يكون مجرد ذر الرماد في العيون، وتعمية عن الملفات الأخرى المسكوت عنها، يرى أخرون أن ذلك يحمل رمزية لم يسبق لها مثيل واعترافا معنويا من مستعمر الأمس، فيما تصفه الحقوقية فاطمة بن براهم بـ" أجمل هدية قدمتها السلطة لجيل اليوم".

الأكثر مشاهدة

متعلقات