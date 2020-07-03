سعر صرف الدولار في السودان اليوم الجمعة 3/7/2020

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 3-7-2020 ، نعرض لكم من خلال هذا التقرير السعر المتداول في السوق اليوم ولدي البنك المركزي.

و جاء سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 3-7-2020 وسعر بعض العملات الآخري العربية والعالمية اليوم الجمعة 3 يوليو 2020.

في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3 جنيهات ليبلغ 136 جنيها، بينما بقي السعر ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وسعر الإسترليني سجل في السوق الموازية 170 جنيها، بينما بلغ السعر في بنك السودان المركزي 67.83 جنيه للشراء، و68.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في السوق الموازية اليوم 35.50 جنيه، فيما سجل السعر في البنوك 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 36 جنيها في السوق الموازية (السوداء)، وعلى شاشات البنوك 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتي سجل 440 جنيها في السوق الموازية، بينما جاء السعر الرسمي عند 177.59 جنيه للشراء، و178.47 للبيع.