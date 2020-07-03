الصحة بغزة: نتائج فحص 24 عينة سلبية و لا اصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عدم تسجيل أية اصابات جديدة بفيروس كرورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اجراء المختبر المركزي فيها فحصا لـ ٢٤ عينة مشتبه بها من مراكز الحجر الصحي وكانت نتائجها جميعا سلبية.

وقالت الصحة في تحديثها اليومي حول تطورات فيروس كورونا ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس بلغ ١٢٧٦٢ عينة جميعها سلبية باستثناء ٧٢ عينة ايجابية توفيت حالة منها فقط وبقيت ١١حالة نشطة تتلقي العلاج في مشفى الصداقة التركي.

واشارت الى انها تتابع الحالة الصحية ل٢٨٧ مواطن موزعين على خمسة مراكز للحجر الصحي وهم جميعا بحالة صحية مطمئنة.

وتوقع وكيل وزارة الداخلية بغزة فتح معبر رفح قريبا ووصول نحو ٢٠٠٠ فلسطيني من العالقين بمصر ما يتطلب رفع درجة الحيطة والحذر مع استمر تفشي فيروس كورونا في المحيط القريب من غزة.