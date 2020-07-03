رابط الفحص: الاونروا تبدأ توزيع الكابونات البيضاء مطلع الاسبوع المقبل

تبدأ وكالة "أونروا" في قطاع غزة، الأسبوع المقبل بتوزيع المساعدات الغذائية "الكوبونات البيضاء" للمواطنين المنتفعين.

وسيبدأ توزيع " الكوبونات البيضاء" على المواطنين مطلع الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من توزيع "الكابونات الصفراء" على المواطنين.

وكما هو معمول به منذ دورة التوزيع الماضية، فستقوم "أونروا" بالتعاقد مع شركة خاصة بهدف إيصال الكابونات لمنازل المواطنين، في إطار مواجهة جائحة "كورونا".

وأكدت الوكالة أن عملية التوزيع وإيصال "الكوبونات " لمنازل المواطنين ستكون مجانية، مشددة على عدم دفع أي مبلغ مالي.

ومن المنتظر أن يتم تفعيل رابط الفحص الخاص بـ " الكوبونات " من قبل وكالة "اونروا" خلال الساعات المقبلة، لمعرفة مواعيد الاستلام الخاصة بكل أسرة.

رابط الفحص