الجهاد تهنئ القيادي كبها بحرية أخيه أمجد بعد قضاء 18عامًا بالأسر

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي في جنين عصر يوم أمس الخميس منزل عائلة الأسير المحرر د. أمجد كبها والذي أفرج عنه من سجون الاحتلال بعد قضائه حكماً جائراً لمدة 18 عاماً.

وكان في استقبال الوفد القيادي في حركة حماس المهندس وصفي كبها وهو شقيق الأسير المحرر أمجد والذي بدوره شكر الوفد على زيارتهم وتهنئتهم بالإفراج عن شقيقه، متمنيًا الإفراج العاجل عن جميع الأسرى في السجون الصهيونية.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر د. أمجد كبها اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 04/07/2002م وأصدرت عليه حكمًا جائراً لمدة 18 عاماً على خلفية اتهامه بعلاج جرحى انتفاضة الأقصى المباركة وبالأخص الشهيد القائد نصر جرار، والانتماء لكتائب القسام ومساعدة الاستشهاديين.