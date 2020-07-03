رابط تحديث البيانات للسوريين و موعد عيد الاضحى 2020

تستمر عمليات البحث في سوريا عن رابط تحديث البيانات للسوريين والذي يُمكن من خلال تحديد موعد عيد الاضحى المبارك لعام 2020م 1441هـ..

موعد عيد الاضحى المبارك 2020. حيث يحتفل الثاني من اثنين من الأعياد الإسلامية في جميع أنحاء العالم كل عام (والآخر عيد الفطر) ، ويعتبر قدس الأقداس. يكرم استعداد إبراهيم (إبراهيم) للتضحية بابنه كطاعه لأمر الله. ولكن ، قبل أن يتمكن إبراهيم من التضحية بابنه ، قدم الله خروفًا للتضحية بدلاً من ذلك. في ذكرى هذا التدخل ، يتم التضحية بحيوان ، وعادة ما يتم الأغنام ، وتقسم إلى ثلاثة أجزاء. حصة واحدة تعطى للفقراء والمحتاجين ، وحصة أخرى للبيت ، والثالثة للأقارب.

في التقويم القمري الإسلامي ، يصادف عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة ، ويستمر لمدة خمسة أيام. في التقويم الدولي (الغريغوري) ، تختلف التواريخ من سنة إلى أخرى تتحول تقريبًا قبل 11 يومًا من كل عام.

وفيما يلي نتعرف علي شروط الحج الجديدة لعام 2020 ، ونترك لكم رابط الموقع من اجل الدخول وتحديد موعد أسفل التقرير.

-إذا كانت الأم التي ترغب في تحديد موعد في سوريا ومغادرة البلاد مع طفلها ستخرج مع أطفالها ، فإن موافقة الأب من كاتب العدل مطلوبة. -إذا كان الأب الذي يريد الذهاب إلى سوريا مع أطفاله ويريد مغادرة بلده مع طفله سيخرج مع أطفاله ، فإن موافقة الأم من كاتب العدل مطلوبة. يتعين على المواطنين السوريين الأجانب تحديد موعد لكل فرد من أفراد الأسرة للقيام بزيارة عطلة. يجب على المواطنين السوريين الوصول إلى البوابة الجمركية في الموعد الذي يحددون فيه. لا يُسمح للمواطنين الذين يصلون قبل أو بعد تاريخ الموعد بالسفر إلى سوريا.

والآن إليكم رابط تحديث البيانات للسوريين من هنا