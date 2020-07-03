ما هو سبب افلاس بيتزا هت بعد تاريخ عريق في طبخ المأكولات السريعة؟

ما هو سبب افلاس بيتزا هت؟.. قدمت شركة “إن بي سي إنترناشونال”، أكبر مالك لحقوق امتياز مطاعم “بيتزا هت” في الولايات المتحدة، دعوى إفلاس بعد الضغوط التي تعرضت لها من جراء عمليات الإغلاق المرتبطة بالتصدي لجائحة “كوفيد 19”.

وذكرت وكالة “بلومبيرج”، أن الشركة سعت عن كثب للاستفادة من حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس، عندما تقدمت بدعواها، اليوم الأربعاء، إلى محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية.

وقد عانت الشركة من ارتفاع تكاليف العمالة والطعام، في أثناء محاولتها توسيع نطاق الخدمة والابتعاد عن المطاعم التقليدية، كما تواجه منافسة شديدة من منافسين مثل “دومينوز بيتزا” و”بابا جونز”.

الشركة مديونة بـ903 ملايين دولار، وتفاوضت سابقًا على إعادة هيكلة جزء كبير من التزاماتها. وتهدف خطتها إلى تقليل الديون، عن طريق حصول المقرضين الأولين على حقوق الملكية، وبيع جزء من مطاعم الشركة.

الفصل 11 لا يعني أن “بيتزا هت” و”ويندي” ستتوقفان عن العمل. إذ يمكن للشركة استئناف عملها بالتزامن مع وضع خطة لسداد الالتزامات وإعادة هيكلة النشاط، لن يؤثر الإفلاس على الآلاف من مطاعم العلامتين التي تمتلك شركات أخرى حق الامتياز الخاص بها.

وقال جون ويبر ، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم بيتزا هت في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في البيان ، إن ارتفاع تكاليف السلع و “مستوى أعلى من الرافعة المالية” يمثل تحديات لمشغل المطاعم.

اعداد عمال Pizza Hut

تمتلك شركة NPC 1225 موقعًا في بيتزا هت ، و 385 مطعمًا في ويندي ، ولديها 7500 موظف بدوام كامل ، وحوالي 28500 عامل بدوام جزئي ، وتعمل في 30 ولاية ومنطقة كولومبيا ، وفقًا للشركة التي قالت إنه يهدف إلى إبقاء مواقعها مفتوحة و الاستمرار في دفع العمال.

وقالت بيتزا هت في بيان لها، أنها تأمل أن تساعد إعادة الهيكلة “مطاعم بيتزا هت التابعة لمجلس الشعب على توليد نفس الزخم الذي نراه في جميع أنحاء عمل بيتزا هت في الولايات المتحدة” ، والذي نشر في مايو أعلى معدل تسليم وتنفيذ متوسط أسبوع مبيعات في الماضي ثماني سنوات.

ولكن بيتزا هت كعلامة تجارية واجهت تحديات من صعود المنافسين لسنوات، وعندما تم إصدار النتائج الفصلية للشركة الأم للعلامة التجارية ، Yum Brands ، في أواخر أبريل ، بقياس المبيعات حتى 31 مارس ، انخفضت مبيعات النظام في جميع أنحاء العالم ، باستثناء ترجمة العملات الأجنبية ، بنسبة 2 ٪ في العلامة التجارية الشقيقة KFC وانخفضت 9 ٪ في بيتزا هت ، مع ويقابل الانخفاضات جزئياً نمو المبيعات بنسبة 4٪ في تاكو بيل.