تزامناً مع خطة الضم "الاسرائيلية" انطلاق مسار التطبيع بين الامارات و "اسرائيل"

كشفت مصادر عبرية امس الخميس بأن شركتين إسرائيليتين وقعتا اتفاقا مع شركة إماراتية، لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع فيروس كورونا.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الشركتين هما "الصناعات الإسرائيلية الفضائية"، و"رفائيل" (الحكوميتان).

وأوضحت الإذاعة، في تغريدة عبر "تويتر" أنّ "الشركتين الإسرائيليتين، وقعتا الاتفاق مع شركة G42 الإماراتية، دون تفاصيل.

وتتبع الشركتان المذكورتان، وزارة حرب الاحتلال، وتزود الجيش بالمعدات والصواريخ وأنظمة الدفاع العسكرية.

و بحسب مصادر الاحتلال، فإن شركتي رافائيل وصناعات الفضاء، رائدتان في مجال التكنولوجيا، وقعتا اليوم مع G42، شركة ذكاء اصطناعي إماراتية رائدة، مذكرات تفاهم للتعاون في البحث وتطوير حلول لمكافحة فيروس كورونا.

و"G42" شركة متهمة ببناء أدوات رقمية وتطبيقات إلكترونية يقال إنها تستخدم من طرف المخابرات الإماراتية في مراقبة المستخدمين وجمع بيانات عنهم، وفق تقارير حقوقية دولية.

وأعلنت الإمارات، رسميا، في 26 يونيو/حزيران الماضي، إطلاق مشاريع مشتركة مع "إسرائيل" في المجال الطبي ومكافحة "كورونا"، وفي اليوم نفسه، كشفت وسائل إعلام عبرية أن أبوظبي زودت "إسرائيل"، بـ100 ألف جهاز فحص للفيروس.

جاء ذلك، قبل يوم من إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن تعاون بلاده مع الإمارات في مجال مكافحة كورونا، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ومؤخرا، سعت الإمارات إلى استثمار جائحة كورونا، لزيادة وتيرة تطبيعها مع "إسرائيل"، على حساب القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة تعد الأصعب في تاريخها منذ نكبة عام 1948.

يأتي هذا رغم إعلان "إسرائيل" عزمها ضم 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة (غور الأردن والمستوطنات) إلى سيادتها، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.