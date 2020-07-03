وفيات كورونا تتجاوز النصف مليون و الاصابات تتخطى ال 11 مليونا

أفاد موقع " Worldometer " المختص برصد احصاءات ضحايا فيروس كورونا المستجد بأن عدد المصابين بالفيروس في انحاء العالم تجاوز الـ 11 مليونًا، حتى ظهر اليوم الجمعة، فيما بلغ عدد الوفيات 524 ألف.

و بحسب الموقع، فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث الإصابات، بمليونين و837 ألفا و189.

وتلت أمريكا كل من البرازيل بمليون و501 ألفا و353 إصابة، وروسيا بـ667 ألفا و883، والهند 627 ألفا و168، ثم إسبانيا بـ297 ألفا و183.

وجاءت سادسة بيرو بـ292 ألفا و4 إصابات، ثم تشيلي 284 ألفا و541، وبريطانيا 283 ألفا و757، وإيطاليا 240 ألفا و961، والمكسيك 238 ألفا و511، وإيران بـ232 ألفا و836 وباكستان بـ 221 ألفا و896، بحسب الموقع ذاته.