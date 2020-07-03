الشرطة اللبنانية تصدر بيانًا بشأن التحرش الجنسي بـ "الطفل السوري"

أكدت قوى الأمن الداخلي في لبنان، أنه تم الاستماع إلى الطفل السوري ووالدته بشأن الجرائم التي تعرض لها، مشيرة إلى أنها أوقفت أحد المشتبه بهم.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تعرض الطفل السوري للاغتصاب من قبل مجموعة من الشباب اللبنانيين، وسط حالة من الغضب ومطالبات بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقال بيان القوى: "تداول عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، فيديو يظهر قيام عدد من الشبان بـالتحرش الجنسي بقاصر مجهول الهوية، مما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام".

وأضاف: "على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، إلى تحديد هوية الضحية وهو سوري الجنسية من مواليد عام 2007".

وتابع البيان: "بالاستماع للطفل، بحضور مندوبة الأحداث في مركز المفرزة، أفاد بأنه منذ حوالي سنتين وخلال عمله في معصرة للزيتون، أقدم 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية من مواليد (1977، 1981، 1998، 1999، 2000 و2002)، على التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للحشمة معه.