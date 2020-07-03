68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل وبيت لحم

سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 إصابة في محافظة الخليل، و26 في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.

وقالت الصحة في التحديث الصباحي حول "كورونا"، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة 68 عاماً من الظاهرية بمحافظة الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت أن 11 حالة من المصابين في العناية المكثفة، فيما تم تسجيل 3 حالات تعافٍ في قطاع غزة.

إليكم تفاصيل الاصابات بالارقام وتوزيع الاصابات وفق المناطق الجغرافية:

- العدد الإجمالي للإصابات: 3485

- عدد الحالات النشطة: 2835

- عدد حالات التعافي: 637

- عدد حالات الوفاة: 13

- عدد الفحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية: 4800 فحص

تقسيم الإصابات الجديدة (68):

- محافظة الخليل: مدينة الخليل 19- يطا 19- إذنا 3

- محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 6- مخيم الدهيشة 6- مخيم العزة 1- الدوحة 2- الخضر 11

- محافظة رام الله والبيرة: مدينة رام الله 1