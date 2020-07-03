5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الجمعة، خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير منصور محمد عزيز نمر موقدة (٥١ عامًا) من مدينة سلفيت المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى ١٨ عامًا في السجون، حيث يعاني الأسير موقدة من الشلل بسبب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه في يوم اعتقاله، مما أدى إلى إصابته في الظهر والبطن، وفقد على إثر تلك الإصابة أمعاءه ومعدته، ويقبع الآن في ما يسمى عيادة سجن الرملة بأمعاء ومعدة بلاستيكية خارج الجسد، ولا يستطيع قضاء حاجته إلا عبر أكياس بلاستيكية موصولة خارج جسده، كما يعاني من مشاكل وضعف في النظر، وهو متزوج ولديه أربعة أبناء.

الأسير طارق عبد العزيز عبد الله البطران (٣٤ عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى ١٥ عامًا في السجون.

الأسير صافى بسام ياسر حوشية (٤٥ عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 34 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى ١٧ عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد حسن محمد غالي من خان يونس جنوب القطاع (٤١ عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى ١٨ عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عبد الغني محمد علي انشاصي من خان يونس (٣٦ عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى ١٨ عامًا في السجون.