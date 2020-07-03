الدولار يستعيد مكانته كـ"ملاذ آمن" وتخوفات من خسائر كبيرة

استعاد الدولار الأميركي، امس الخميس، عافيته كملاذ آمن، مع تركيز المستثمرين على تنامي إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن الاقتصاد سيفقد الوظائف التي كسبها خلال الصيف.

وتراجع الدولار في ظل تزايد لشهية للمخاطرة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خالف التوقعات للشهر الثاني على التوالي، إذ بلغ خلق الوظائف في يونيو وتيرة أسرع كثيرا من تكهنات السوق.

وقال كبير متداولي سوق الصرف لدى تمبوس إنك في واشنطن خوان بيريز ، إن "أداء الدولار سيتوقف على رد الفعل الأميركي في مواجهة كوفيد-19، على ذلك الصعيد، فإن الولايات المتحدة تخسر لأن الوضع أسوأ بكثير منه في أجزاء أخرى من العالم".

وأضاف أن العملة الأميركية بصدد تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي أمام سلة عملات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 97.31، في حين نزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1226 دولار.

وارتفعت العملة الأميركية بنسبة 0.1 بالمئة مقابل الين الياباني، لتسجل 107.58 ين.