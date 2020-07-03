شركة اماراتية توقع اتفاقية مع "إسرائيل"

كشف الاعلام العبري، أمس الخميس، عن توقيع اتفاقية لتطوير حلول لوباء كورونا بين شركة "رفائيل الاسرائيلية"، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للقناة 12 العبرية، فقد أعلنت شركة Group42 في أبو ظبي، أنها وقعت اتفاق تعاون مع Elta، وبحسب الإعلان، وقعت الشركتان اتفاقية "لتطوير حلول تكنولوجية متطورة للوباء"، وأعلن أيضًا أن الشركات ستتعاون في البحث والتطوير لإيجاد حلول للمساعدة في مكافحة أمراض كورونا.

من جهتها، قالت شركة الصناعات الجوية "الإسرائيلية"، إن "اتفاقية التعاون تم توقيعها مع قسم IAI عبر مكالمة فيديو بين الإمارات وإسرائيل". وخلال تلك المحادثة، تمت مناقشة سبل "الاستفادة من التقنيات المبتكرة الشائعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستشعار والليزر والمزيد".

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ عن التعاون بين "إسرائيل" والإمارات، قائلا "إن التعاون يتعلق بمحاربة كورونا".