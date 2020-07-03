داخلية غزة تعتقل خلية مُوجّهة من الاحتلال ضد المقاومة

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة فجر يوم الجمعة، اعتقال خلية مُوجّهة من سلطات الاحتلال خلال قيامها بعمل تخريبي ضد الفصائل العسكرية في القطاع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي لها، "في إطار قيام الأجهزة الأمنية بواجبها في الحفاظ على استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، ومواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي وعملائه لاختراق الجبهة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف خلية مُوجّهة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال قيامها بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة".

وأوضح البيان، أن الأجهزة الأمنية اكتشفت تحركاتٍ مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام،

وقالت الداخلية، إنه تم مصادرة معدّات تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية مكافأةً من الاحتلال.

وأضافت انه من خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البيان ان الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع عناصر الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت وزارة الداخلية في البيان أن الأجهزة الأمنية تواصل القيام بواجبها بكل يقظة، ولن تسمح بالمساس باستقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، وستقف بالمرصاد لكل من يحاول ذلك.