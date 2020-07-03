سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 3-7-2020، والذي يسجل ارتفاعًا قياسيًا، ووصل سعر المبيع إلى 9500 ليرة لبنانية لدى الصرافين، ووفق متابعة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فقد سجل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار شراء 9700 ليرة ، فيما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي 1,507.5 ليرة لبنانية، كما سجّل سعر صرف اليورو مقابل الليرة اللبنانية في البنك 1701.174752 ليرة.

واعلنت نقابة الصرافين صباح اليوم الجمعة، عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث بلغ الشراء 3850 كحد أدنى، فيما وصل البيع إلى 3900 كحد أقصى.

وعلى صعيد التحويلات من الخارج، فقد بلغ سعر الدولار في لبنان، 3800 ليرة لبنانية ، في الوقت الذي سجل سعر الدولار السحوبات من البنك 3850 ليرة لبنانية.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني اليوم الجمعة3-7-2020 سعر الدولار في لبنان

1 (USD) دولار امريكي = 1,507.5(LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000661 (USD) دولار امريكي

ووصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مبيع = 9500 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء شراء = 9700 ليرة لبنانية

وبلغ سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي: 1 (EUR) يورو = 1701.174752 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000588 (EUR) يورو

وسجل سعر الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة 3/7/2020

1 (EGP) جنية المصري = 93.402552 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.010706 (EGP) جنية المصري

وكما يتعامل السوق اللبناني مع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي بسعرين، الاول منهما ما يصدر عن البنك المركزية ومديرية القطع والعمليات، والثاني يسيطر عليه تجار العملات الكبار على (السوق السوداء) في ظل تراخي الرقابة على محال الصرافة في لبنان.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 3/7/2020 سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء والبنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي: 1,507.5 ليرة لبنانية

سعر صرف الدولار في السوق السوداء:

بيع = 9500 ليرة لبنانية.

شراء = 9700 ليرة لبنانية.

وتواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16يونيو بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها.

وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في مارس، وعزى ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج.