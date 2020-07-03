سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 3-7-2020

سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء اليوم الجمعة 3-7-2020، حيث ينشغل السوريون مع إطلالة كل صباح بالبحث عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة3-7-2020، كون الليرة تتعرض لهزات كبيرة، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالواقع السوري، إلى جانب الأزمات المالية العالمية.

وفي السطور التالية ترصد لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي السورية اليوم الجمعة 3-7-2020.

تحديث سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة

سعر الدولار مبيع 2460 ليرة سورية

سعر الدولار شراء 2560 ليرة سورية

سعر اليورو في سوريا في السوق السوداء اليوم الجمعة 3-7-2020:

سعر اليورو مبيع 2768 ليرة سورية

سعر اليورو شراء 2885 ليرة سورية

وأصبحت مطالعة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء أو المصرف المركزي الشغل الشاغل للسوريين، في ظل تذبذب الأسعار، سواء على صعيد السوق السوداء أو على صعيد المصرف المركزي السوري.

وعلى الرغم من أن الدولة السورية اتخذت قرارات صارمة بشأن تداول الدولار في البلاد، إلا أن الدولار يظل من العملات الصعبة التي يصعب الاستغناء عنها.

وشهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأوضاع المأسوية التي تمر فيها الدولة السورية على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، ومواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشددة.