تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورورنا" في مستسفى الخليل الحكومي

قال الدكتور طارق البربراوي مدير عام مستشفى الخليل الحكومي، ان احد نزلاء المستشفى قد توفي، الليلة، بعد اصابته بفيروس كورونا.

واضاف:" وصل المرحوم الى المستشفى يوم أمس، وعليه اعراض اصابته بفيروس كورونا، اضافة لمعاناته في القلب حيث سبق وان اجريت له جراحات قلبية، فتم ادخاله الى غرفة الحجر الصحي في المستشفى وحدثت معه انتكاسه وضع على اثرها على جهاز التنفس الاصطناعي، لكن ساءت حالته الصحية وتوفي على اثرها.

وذكرت مصادر طبية ان المتوفي هو "يعقوب دعنا 82 عاما"، لتترفع حصيلة وفيات كورونا إلى 12 بينها 6 من محافظة الخليل.

واعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات خلال يوم الخميس إلى 322 إصابة فيما وصل اجمالي الاصابات منذ بداية كورونا إلى 3417 اصابة.