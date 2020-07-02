نتنياهو يبدي استعداه للتفاوض لإبرام صفقة تبادل اسرى مع المقاومة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه مستعد لإعطاء فرصة لمفاوضات استعادة جنوده من غزة حال وجود بارقة أمل بنجاح الجهود.

وأضاف نتنياهو عقب مشاركته في التأبين السنوي لقتلى الحرب الأخيرة على غزة في القدس: "نواصل العمل لاستعادة أورون شاؤول وهدار غولدين وكذلك أبارا منغستو وهشام السيد وعندما تكون هنالك نافذة من الفرص؛ فنحن مستعدون لمنح تلك الفرصة".

على الصعيد ذاته، قال نتنياهو إن التحديات الأمنية التي نواجهها تلزمنا بأن نكون دائما على أهبة الاستعداد.

وتابع: "مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات بقوة هجومية كبيرة جدًّا، وكل من سيحاول أن يتحدانا من خلال القيام بأعمال "عنف" سيتكبد أقسى ضربة".