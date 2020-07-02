رام الله: قرار الاغلاق يدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس

قال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، مساء اليوم الخميس، إن قرار الاغلاق الذي أعلنت عنه الحكومة الفلسطينية يدخل حيز التنفيذ عند منتصف هذه الليلة.

وأضاف نمر في بيان له، الليلة، أن "الإغلاق تام وشامل ويمنع خلاله التحرك او التزاور تحت طائلة المسؤولية القانونية"، مشيرا إلى أن الاغلاق لخمسة ايام مبدئيا قابلة جدا للتمديد.

وأوضح انه سيسمح لمحلات البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الصيدليات فقط بالعمل خلال هذه الفترة، لافتا إلى أنه سيتم منع محلات الدواجن واللحوم من العمل تحت طائلة المسؤولية، فيما يترك للمحافظين القرار بخصوص عمل محطات الوقود لضرورات عمل لجان الطوارىء وسيارات الاسعاف ومركبات الاجهزة الامنية.

وأشار نمر إلى ان الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق هذه القرارات بشكل صارم، وستكون هناك مخالفات وتحريك دعاوى قانونية وسحب رخص بحق المخالفين.

وحول المناطق التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، قال إنه فسيتم تنفيذ هذه القرارات بشكل صارم بالتعاون مع أعضاء المجالس البلدية والقروية في تلك المناطق، إضافة إلى ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية من أبناء هذه المناطق مع العائلات والعشائر.