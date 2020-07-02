اشتية يرحب بالأجواء الايجابية التي سادت خلال مؤتمر "فتح" و"حماس"

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالأجواء الإيجابية التي سادت في المؤتمر الصحفي المشترك بين قيادات من "فتح" و"حماس"

وقال اشتية في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس: "إن اللقاء جاء تتويجا لسلسلة حوارات جرت مؤخرا بين حركتي "فتح" و"حماس"، بتوجيهات ومتابعة حثيثة من سيادة الرئيس، وإجماع من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" أفضت إلى تفاهمات انطلقت من رؤية استراتيجية، واستشعار وطني مسؤول للمخاطر الجدية والوجودية التي تتهدد المشروع الوطني، في ضوء انفتاح شهية حكومة الرأسين اليمينية المتطرفة في إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية".

وثمن اشتية، لغة الخطاب التصالحية التي ظهرت خلال المؤتمر الصحفي، داعيا إلى ترجمة تلك اللغة إلى فعل نضالي شعبي ميداني على الأرض عبر رص الصفوف، وسد الثغرات، وتحشيد الجهود والطاقات، وتصليب المواقف الوطنية لإفشال المخططات الأميركية الإسرائيلية، التي تستهدف تقويض أسس السلام في المنطقة، وتجريف قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وفق القرار الأممي رقم 194.

واعتبر البيان، أن المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية مستمدة من الظروف والمخاطر الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعيا جميع فصائل العمل الوطني إلى الاستجابة لنداء اللحظة التاريخية لحماية لمشروع الوطني من المخاطر المحدقة به.

كما ثمن اشتية مواقف الدول الأوروبية الداعمة للموقف الفلسطيني، والتي لوحت بفرض عقوبات على "إسرائيل" إن أقدمت على ضم أجزاء من الضفة الغربية.