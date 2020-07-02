نتنياهو يعلن عن اجراءات لمواجهة "كورونا" وخطة مساعدات اقتصادية

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن مجموعة إجراءاتٍ لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في "إسرائيل".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن الحكومة صادقت على تحديد التجمهر في الحيز العام إلى 20 شخصًا، وفرض قيود وتحديد عدد المشاركين في المناسبات والأفراح إلى 50 شخصًا فقط".

وأضاف نتنياهو: "المعطيات مقلقة وعلينا العودة إلى بعض القيود، موضحًا أنه بعد أسبوع إذا لم نتصرف جيدا، سنكون أمام آلاف حالات فيروس كورونا يوميا وحالات كثيرة من الوفيات".

وشدد على أنه يجب العودة إلى سياسة القيود من أجل وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

على الصعيد ذاته، أوضح نتنياهو أنه سيتم إعادة الاقتصاد "الإسرائيلي" إلى ما كان عليه، لافتًأ أنه سيطرح خلال الأيام القريبة خطة مساعدات اقتصادية لأصحاب المصالح التجارية.