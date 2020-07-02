الصحة: 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع الاصابات لـ 322 حالة

سجلت وزارة الصحة برام الله، اليوم الخميس، 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق التحديث المسائي حول الحالة الوبائية في فلسطين.

وذكرت الصحة، ان من بين الحالات 82 في محافظة الخليل، 1 في الرام قضاء القدس، و 7 في محافظة بيت لحم، إلى جانب حالات10 في محافظة نابلس، 2 محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات اليوم إلى 322 إصابة.

وحول الحالة الصحية للمصابين، أوضحت أن 11 حالة في العناية المكثفة، بينها حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وهذه آخر إحصائية لوزارة الصحة حول فيروس كورونا في فلسطين:

- العدد الإجمالي للإصابات: 3417

- عدد الحالات النشطة: 2772

- عدد حالات التعافي: 634

- عدد حالات الوفاة: 11

تقسيم الإصابات الجديدة (102):

- محافظة القدس: إصابة في الرام

- محافظة الخليل: 66 مدينة الخليل، 8 يطا، 2 تفوح، 1 مخيم العروب، 1 مخيم الفوار، 4 إذنا

- محافظة بيت لحم: 1 مدينة بيت لحم، 2 مخيم الدهيشة، 4 الخضر

- محافظة نابلس: 6 مدينة نابلس، 1 مخيم عسكر، 2 زواتا، 1 ياصيد

- محافظة قلقيلية: 2 حجة