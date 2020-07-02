ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الشعبية: الحرب الصهيونية على الجبهة لن تنال من عزيمتها وإرادتها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:36 - 02 يوليو 2020
الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية
تقارير
جوال
مشاركة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الحرب الصهيونية المسعورة التي تشن على قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة في مختلف مناطق الضفة والقدس وفي داخل السجون إما بالملاحقة أو الاستدعاء أو الاعتقال أو فرض الإقامة الجبرية أو العزل هو استمرار لاستهداف نهج المقاومة المتأصل فيها، ومحاولة جديدة لضرب أي حراك وطني ميداني مقاوم للاحتلال ومشاريعه التصفوية على الأرض.

واعتبرت الجبهة أن إقدام الاحتلال الصهيوني في الأيام الأخيرة على اعتقال العشرات من كادرات الجبهة النسوية والشبابية والطلابية والنقابية، فضلاً عن تصعيد هجمتها على اسرى الجبهة في داخل السجون كما حدث من عزل للقائد وائل الجاغوب والاقتحام المتكرر للأقسام، وصولاً إلى اختطاف القائد الجبهاوي نضال أبو عكر اليوم هو محاولة فاشلة للنيل من عزيمة وإرادة رفاق الجبهة الذين يتمترسون في خندق المقاومة والنضال، ويواجهون مختلف أشكال الاستهداف بصلابة منقطعة النظير.

وأكدت الجبهة في بيانها، أنها لن تساوم أو تهادن على مواقفها أو على شبرٍ واحدٍ من أرضها، وستبقى تحافظ على مبدئية مواقفها، وثورية برنامجها النضالي رغم جسامة التضحيات وحجم الاستهداف الواسع لها.

الأكثر مشاهدة

متعلقات