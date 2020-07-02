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دحلان يعلّق على مؤتمر فتح وحماس بشأن مخطط الضم "الإسرائيلي"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:13 - 02 يوليو 2020
محمد دحلان محمد دحلان
تقارير
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أكد القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان، مساء اليوم الخميس، أن المؤتمر الافتراضي الذس عقد بين قيادات من حركة فتح وحركة حماس خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.

وقال دحلان عبر حسابه "فيسبوك": "المهم الأن ألا يظل الافتراضي افتراضياً لأن شعبنا تواق وجاهز لاستعادة الوحدة الوطنية فوراً وبلا مناورات أو شروط مكبلة.

وأردف دحلان: "علينا جميعاً الشروع دون ابطاء بخطوات عملية لتبني وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ وطننا وأرضنا من مخططات الإلحاق والضم والتي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع فعلياً ويومياً".

وكانت حركتا فتح وحماس، عقدتا صباح اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا مشتركا، في مدينة رام الله، حيث مثل حركة فتح أمين سر اللجنة المركزية للحركة اللواء جبريل الرجوب، ومثل حركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، في  إطار مواجهة مخطط الضم "الإسرائيلي".

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