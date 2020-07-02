رابط بالأسماء- نتائج قبول وزارة الدفاع السعودية الخميس 2-7-2020

أسماء المقبولين في القبول المبدئي للتجنيد في القوات المسلحة السعودية 1441-2020، حيث نشرت وزارة الدفاع أسماء المقبولين في القبول المبدئي للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية للعام 1441 - 2020 .

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط أسماء المقبولين في القبول المبدئي للتجنيد في القوات المسلحة السعودية، حيث يمكنك الدخول إلى الرابط وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور، إلى جانب إضافة رمز التأكيد، بعدها يمكنك معرفة اذا كنت مقبولا أم لا.

ونشرت السلطات السعودية أسماء المقبولين عبر موقعها الإلكتروني ، مطالبة المتقدمين لضرورة الاستعلام والفحص من خلال الرابط أدناه والدخول إلى حساباتهم للتأكد من حالاتهم.

للدخول إلى رابط أسماء المقبولين في القبول المبدئي للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية للعام 1441 – 2020 (اضغط هنـــــا)