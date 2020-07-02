الأردن تسجل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا

سجلت الأردن، مساء اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها اثنتان محليّتان، والثالثة خارجيّة.

ووفق وزارة الصحة، فقد توزعت الحالات الجديدة على النحو الاتي:حالتان من محافظة عمان، يجري الاستقصاء عن مصدر العدوى، وحالة لعراقي قادم من الخارج، يقيم في أحد فنادق الحجر، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1136 حالة.

وأعلنت الصحة، عن تعافي 7 حالات شفاء جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 8533 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن حوالي نصف مليون فحص.