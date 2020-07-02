قوات الاحتلال تصادر جرافة وجرار زراعي جنوب نابلس

أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال صادر جرافة "باقر" وجرارا زراعيا بزعم التواجد في المنطقة "ج" قرب قرية عقربا جنوب نابلس.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس، إن قوات الاحتلال صادرت المعدات الزراعية خلال عملها في أراضي المواطنين في "خلة شحادة" بجانب الشارع الرئيسي لقرية عقربا ولم توضح قرار المصادرة ولا حتى مدة المصادرة.

وأشار دغلس إلى أن المعدات تعود ملكيتها إلى المواطن شاكر بنى فاضل من قرية عقربا.

وشدد دغلس على أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا على الاعتداء على ممتلكات المواطنين وخاصة خلال العمل في أراضيهم.