محكمة الاحتلال تصدر أحكاماً بحق أسرى وتفرج عن معتقلين

أصدرت محكمة سالم "الإسرائيلية"، اليوم الخميس، أحكاماً على أسرى في سجون الاحتلال، وأفرجت عن أسرى آخرين، حيث حكمت على الأسير نور حسن عمارنة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالسجن 7 شهور وغرامة 7000 شيكل.

ووفق المصادر المحلية، فقد حكمت على الأسير يحى رمانة من مخيم الأمعري في رام الله، بالسجن مدة 7 أشهر، علماً أنه طالب في جامعة بيرزيت.

وحكمت وعلى الأسير صادق ياسر سرور من نعلين غرب رام الله، حكمت المحكمة بالسجن مدة 11 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل.

كما حكمت محكمة الاحتلال على الأسير الفتى جبرين شاهين من الخليل، بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية بقيمة 3000 شيكل وهو معتقل منذ تشرين الأول عام 2019.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن محكمة الاحتلال مددت توقيف الأسيرين وسيم وأمير أبو عيشة من الخليل، حتى الـ 29 من حزيران الجاري، علماً أن الاحتلال اعتقلهما في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

كما مددت المحكمة اعتقال الأسير المحرر المحامي صلاح حموري من القدس لمدة أسبوع لاستكمال التحقيق معه في المسكوبية.

على الصعيد ذاته، أفرج الاحتلال عن الأسير معاوية طاهر الكرم من بلدة جلقموس شرق جنين، بعد اعتقالٍ دام 15 شهراً.

كما أفرج عن الأسير مالك أحمد عبيد من بلدة فرعون بطولكرم بعد اعتقال دام أربعة سنوات.