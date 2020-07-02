نتنياهو يحذر: سنوجه ضربة ساحقة لمن يتحدانا.. ما علاقة الأسرى في غزة؟

حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس جميع من يتحدى دولته المزعومة بالتعرض لضربة عسكرية ساحقة للغاية.

وقال نتنياهو وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، نحن مستعدون لأي سيناريو بقوة هجومية كبيرة جدًا ومن يحاول أن يتحدانا سنوجه له ضربة ساحقة.

وأضاف: "اذا عرف أعداؤنا الضربة التي سيتلقونها سيتراجعون"، مشيرًا إلى أن بناء الجدار على الحدود مع قطاع غزة سيكتمل نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لدى المقاومة قال نتنياهو: "نحن على استعداد أن نعطي فرصة عندما نلاحظ نافذة فرص".

وكان "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس حذر "إسرائيل" من تنفيذ مخطط الضم قائلًا: "تنفيذ مخطط ضم يعني اعلان حرب".

وكان مقررًا أن يعلن نتنياهو يوم أمس الاربعاء 1/7/2020 تنفيذ ضم أجزاء من الضفة لكنه تراجع في النهاية لأسباب متعددة أهمها عدم وجود اتفاق متكامل في الحكومة لا سيما بيني غانتس الذي يُعطي الأولوية لمواجهة فيروس كورونا اضافة للتهديدات الأمنية الخطيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.