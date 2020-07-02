الشيخ عزام: المؤتمر المشترك بين "فتح وحماس" تطور ايجابية مهم

ثمن الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي المؤتمر الصحفي المشترك بين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب.

وقال الشيخ عزام في تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء الخميس: "ندعم هذه الخطوة ونرى أنها تمثل تطورًا إيجابيًا فيما يخص الوضع الفلسطيني الداخلي".

وأضاف الشيخ عزام: "يجب أن نسعى جميعًا لتعزيز وحدة شعبنا على طريق مواجهة الاحتلال والعمل للدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته".

وأكد الشيخ عزام، على أهمية رص الصفوف والوقوف جبهة واحدة ضد الأعداء لا سيما في هذه المحطة الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية من تحديات وأخطار.